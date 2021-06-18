Готовимся к войне?

В последние дни некоторые высокопоставленные чиновники много говорят о войне. «Народная Воля» расспросила экспертов о том, что это может значить.





Посещая 14 июня производственно-технический кластер «Устье» в Оршанском районе, А.Лукашенко высказал свое мнение о необходимости производства боеприпасов.





«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? — цитирует его слова телеграм-канал «Пул Первого». — Мир одурел вообще, война может вспыхнуть в любой момент в любой точке — не дай Бог у нас».





«Почему студентов и прочих не привлечь и не обучить стрелковым оружием пользоваться — собрать, разобрать автомат, стрельнуть? — цитировала Лукашенко президентская пресс-служба. — Чтобы умели пользоваться и чтобы не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя».





16 июня в Шклове, где с участием министра обороны и госсекретаря Совбеза обсуждались вопросы территориальной обороны, прозвучало: «Председателям райисполкомов и облисполкомов надо научиться воевать».





«В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи по крайней мере должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут, — заявил Лукашенко. — Вот это будет всенародная защита».





Что всё это может значить? Беларусь готовится к войне?





Военный эксперт, заведующий лабораторией в ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», автор популярного телеграм-канала о военной и информационной безопасности Беларуси Егор Лебедок полагает, что это нагнетание угрозы:





— Речь не идет о том, что народ будет воевать. Это просто такая специфическая подача информации. Разговор о территориальных войсках, которых у нас 120.000 примерно — максимум до 300.000 резерв можно развернуть. Но преподносится это так, что чуть ли не вся страна может оказаться на грани войны и нужно быть готовыми к этому, ситуация тревожная.





Мне кажется, это обычная пиар-кампания по нагнетанию угрозы, не имеющая ничего общего с обороноспособностью. А Лукашенко в данном случае выступает как герой, защитник государства, спаситель. Тренировки и учения по территориальной обороне как шли лет пять назад, так и идут сейчас. Система территориальной обороны достаточно давно развивается, есть свои плюсы и минусы, но все эти заявления последних дней — это, на мой взгляд, информационное прикрытие реальной встречи по работе ВПК в условиях санкций.





Бывший заместитель министра обороны Беларуси генерал-лейтенант Владимир Усхопчик считает, что холодная война в любой момент может стать горячей.





— Лукашенко прав: территориальная оборона строилась у нас с распадом Советского Союза, а опыт территориальной обороны — он был еще до войны, — говорит Владимир Никитович. — Никто не говорит, что завтра будет война. Но территориальная оборона — в какой-то угрожаемый период будут охранять важные объекты, местные органы не должны быть в стороне. Председатель облисполкома должен понимать в этих вопросах и четко знать, сколько у него объектов, сколько мостов, складов, где лежит оружие, когда его нужно выдавать, когда проводить сборы мобилизационные и призывать мужиков до 60 лет. Шкловский район — это как пример только, все это делается и в других районах. В Генеральном штабе даже есть начальник штаба территориальной обороны, который отвечает за эти вопросы по всей республике — это генеральская должность. Государство всегда должно быть готово защитить свою территорию, свою родину, своих детей.





Есть ли сегодня конкретная угроза? Лично мое мнение, что холодная война сейчас превращается в горячую. Поэтому готовыми нужно быть ко всему.





Майор запаса, член ЦК партии «Справедливый мир» Сергей Возняк считает, что сейчас не время раздавать народу автоматы.





— Очень широко распространен опыт современной Эстонии, где есть Кайтселийт — добровольческое военизированное формирование, которое даже входит в состав Сил обороны Эстонии, — говорит Сергей Возняк. — Численность Кайтселийта официально превышает численность вооруженных сил. Предполагается, что если враг нападет, то все возьмут автоматы и будут защищать свой дом, свои улицы, свою страну. Ничего удивительного здесь нет. Человек пойдет защищать родину, если она к нему не повернулась спиной. Но! Для того чтобы это было реализовано на практике в какой-то критический момент, должно быть единство в обществе. В Эстонии, в принципе, есть национальный консенсус вокруг суверенитета, стратегического выбора — куда страна движется. А у нас?





Идея территориальной обороны — она не такая уж и наивная и совсем не глупая. Но в Беларуси, когда такой политический конфликт и общество очень разобщено, сейчас выдать мужикам автоматы… Скорее, они друг друга перестреляют, начав выяснять, кто «ябатька», а кто — нет. Вот и вся история…





А то, что сейчас говорят много о войне, — просто ничего другого конструктивного предложить не могут. Вот и апеллируют к прошлым подвигам. Милитаризация общества — такой известный пропагандистский прием, чтобы отвлечь внимание общества от социально-экономических проблем.





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Андрей Дмитриев, сопредседатель кампании «Говори правду»:





— Территориальная оборона — отличная идея, но только когда есть доверие между властью и обществом, и она должна быть направлена исключительно против внешнего врага. Иначе оружие, выданное для борьбы с «внутренним врагом», станет местной «Авророй» и начнет гражданскую войну.