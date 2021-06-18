Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего и усиленного режима (раньше было день за день), куда по решению суда направляют большинство осужденных к лишению свободы.





Поскольку нововведение улучшает положение заключенных, им пересчитают сроки с учетом новых правил. Это значит, тысячи людей выйдут на свободу раньше.





По данным TUT.BY , в исправительных учреждениях уже начали составлять списки по пересчету сроков. Вот как теперь будут зачитывать сроки в СИЗО (ст. 75 УК):





• 1 день в СИЗО равен 2 дням лишения свободы для осужденного, который совершил преступление в возрасте до 18 лет, а также при отбытии наказания в колонии-поселении;





• 1 день в СИЗО равен 1,5 дня лишения свободы в колонии в условиях общего и усиленного режима;





• 1 день в СИЗО равен 1 дню ареста (в этой части ничего не меняется);

• 1 день в СИЗО равен 2 дням ограничения свободы — т. н. «химии» и «домашней химии» (в этой части ничего не меняется);





• 1 день в СИЗО равен 3 дням исправительных работ или ограничения по военной службе;





• 1 день в СИЗО равен 24 часам общественных работ.





Важный момент — для осужденных, которые отбывают наказание в колониях строгого, особого режима и тюрьмах, ничего не изменится в части зачета срока под стражей — день за день, как было и ранее.