+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусы спросили у властей, считать ли флаг России нацистским. И вот что им ответили

В конце мая на портале «Удобный город» была составлена петиция с просьбой к властям разъяснить: будет ли признан государственный флаг России нацистским из-за того, что во время Второй мировой войны его использовали коллаборационистские организации.

Петицию отправили в Совет министров. Ответ почему-то пришел из парламента.

В петиции говорилось:

Закон «О недопущении реабилитации нацизма» (далее – Закон) 14 мая 2021 г. подписан А.Г. Лукашенко.

Согласно статье 1, «нацистская символика и атрибутика – флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, использовавшиеся Национал-социалистской рабочей партией Германии, Национальной фашистской партией Италии, ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, ВОЕННЫМИ И ИНЫМИ СТРУКТУРАМИ ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЯМИ, сотрудничавшими с такими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны».

[…]

Участниками РОА (Российская освободительная армия Андрея Власова, военизированное коллаборационистское формирование из советских граждан. - Прим. The Village Беларусь) в качестве флага использовался российский триколор.

По данным А.Каращука и С.Дробязко, стрелковый батальон Гвардейской бригады РОА три раза привлекался к участию в антипартизанских операциях.

Исходя из вышеизложенного, имеются достаточные основания полагать, что действие Закона будет распространяться в том числе и на один из государственных символов Российской Федерации - флаг, который, после вступления в силу Закона, будет признан Республикой Беларусь нацистской символикой.

[…]

На основании изложенного […] просим пояснить:

  Какие меры будут приняты компетентными органами после вступления в силу Закона «О недопущении реабилитации нацизма» для недопущения публичного демонстрирования флага Российской Федерации, как символики, использовавшейся военной организацией, сотрудничавшей с фашистскими структурами на оккупированной территории СССР в годы Второй мировой войны?

Будут ли введены ограничения публичного демонстрирования одного из официальных символов Российской Федерации посредством телевидения, в том числе в эфире российских телеканалов, вещающих на территории нашей страны, Интернет-ресурсов, печатных изданий?

Из парламента (Палаты представителей Национального собрания) пришел ответ за подписью председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Геннадия Давыдько. В кратком ответе сказано:

Сообщаем, что в соответствии с частью четвертой статьи 12 Закона перечни организаций и иных структур, указанных в определении термина «нацистская символика и атрибутика», а также самой нацистской символики и атрибутики определяются Министерством внутренних дел по согласованию с Министерством юстиции, Комитетом государственной безопасности и Национальной академией наук Беларуси.
Источник: the-village.me
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]