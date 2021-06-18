Еще три интернет-ресурса стали "экстремистскими"
Интернет-ресурсы "Солигорск для жизни чат", "СОЛИГОРСК ЧАТ" и "HOME Солигорск/Слуцк" признаны экстремистскими, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в пятницу.
"Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Минской области", - отмечается в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в указанных пабликах "систематически ведутся прямые, косвенные и скрытые призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, распространяются экстремистские материалы, публикуются оскорбления в адрес чиновников и представителей правоохранительных органов. Также там размещается нацистская символика (атрибутика) и посты, направленные на разжигание социальной вражды".
"При этом администрация сообществ не приняла меры по блокировке указанного контента, наоборот, лично распространяла экстремистские сведения", - утверждают в МВД.
Источник: interfax.by
17:31 18/06/2021
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