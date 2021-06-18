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Еще три интернет-ресурса стали "экстремистскими"

Интернет-ресурсы "Солигорск для жизни чат", "СОЛИГОРСК ЧАТ" и "HOME Солигорск/Слуцк" признаны экстремистскими, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в пятницу.

"Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Минской области", - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в указанных пабликах "систематически ведутся прямые, косвенные и скрытые призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, распространяются экстремистские материалы, публикуются оскорбления в адрес чиновников и представителей правоохранительных органов. Также там размещается нацистская символика (атрибутика) и посты, направленные на разжигание социальной вражды".

"При этом администрация сообществ не приняла меры по блокировке указанного контента, наоборот, лично распространяла экстремистские сведения", - утверждают в МВД.
Источник: interfax.by
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