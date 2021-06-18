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Чтобы "избежать сюрпризов": претенденток на "Мисс Беларусь" проверяют на лояльность

Об этом рассказала директор дирекции спецпроектов ОНТ Елена Лобач.

В этом году в некоторых регионах у организаторов были сложности с проведением кастингов - местные девушки игнорировали провластный конкурс. Но организаторам удалось собрать 125 полуфиналисток.
 
Елена Лобач рассказала изданию sb.by об особенностях отбора конкурсанток:
 
– Это обязательный пункт анкеты – дать ссылки на свои соцсети. Мы с коллегами все подробно изучаем. Если страница в Instagram закрыта, просим открыть. Смотрим в том числе сторис, где жизнь девочек видна подробнее. Это раньше мы были как слепые котята, а сейчас узнать подноготную претенденток гораздо легче, чем, скажем, еще семь лет назад.

По словам Лобач, через образ Беларуси конкурс сможет раскрыть «настоящих белорусок». А настоящие белоруски – это «не те, кто живет сиюминутными эмоциями и выстраивается в протестные ряды с исписанными пошлостями плакатами в руках».
 
Организаторы рассчитывают провести финал конкурса 10 сентября.
Источник: blizko.by
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