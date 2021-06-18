Адвоката Андрея Мочалова лишили лицензии. Основанием стал комментарий, который он дал по делу подзащитной Ольги Золотарь.





Она сообщила, что после задержания в отношении нее применялось психологическое и физическое насилие со стороны силовиков. Дисциплинарная комиссия сочла комментарий адвоката об этом нарушением профессиональней этики.





— Было ожидаемо, что меня могут лишить лицензии, — говорит Андрей Мочалов. — Около месяца назад дисциплинарная комиссия рассматривала мое дело, но итоговое решение принимает совет коллегии, куда меня не пригласили и даже не уведомили, что было такое заседание, а также какое решение было принято. О лишении права на работу я узнал сегодня во время судебного процесса, коллегия направила по факсу уведомление в суд, в итоге процесс был приостановлен.









Судебное заседание перенесено на 25 июня, процесс начнется заново, у обвиняемой теперь должен быть другой защитник.





Андрей Мочалов в 2020 и 2021 году защищал в судах журналистов независимых медиа, активистов, политзаключенных.



