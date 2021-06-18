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Жуткая смерть: пропавшего после ссоры с женой многодетного отца нашли мертвым в утонувшей машине

В Чечерском районе с 26 мая искали пропавшего 34-летнего жителя деревни Мотневичи. Мужчина ушел из дома после ссоры с женой около девяти часов вечера. Он сел в свои «Жигули» и уехал.

Наутро мужчина домой не вернулся, не появился и к обеду. Взволнованная супруга позвонила в милицию. Мужчина уехал, не взяв с собой сотовый телефон, поэтому невозможно было ни позвонить ему, ни установить по месту нахождения телефона, где он. Ни жена, ни родные мужчины не знали, куда он мог отправиться.

- Всё это время проводились поисковые работы. Обследовали близлежащие лесные массивы, берега рек, опросили в округе местных жителей. Рассматривались параллельно сразу несколько версий. Не исключали и возможного убийства. Информировали о разыскиваемом своих ближайших коллег из Российской Федерации, - рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

17 июня в трех километрах от Чечерска в районе бывшей паромной переправы через реку Сож над водой показалось колесо от перевёрнутого автомобиля. Машину из воды извлекали совместными усилиями. Участвовали работники лесничества, сотрудники РОВД, в том числе и начальник Владимир Бухавцов, родственники пропавшего мужчины, волонтеры.

Сначала авто при помощи веревок перевернули и поставили его на колеса прямо в реке. Вручную авто подтащили к более пологому берегу, потом зацепили при помощи троса к трактору МТЗ. Когда машину вытащили на берег, оказалось, что это автомобиль, принадлежавший пропавшему. Внутри было его тело.

- В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза, которая и даст окончательный ответ о причине смерти мужчины, - сообщили в УВД.

У погибшего мужчины пятеро детей, его жена сейчас в декретном отпуске.
Источник: kp.by
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