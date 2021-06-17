







Эксперимент для начала запланирован на 1 июля — 1 октября. Названная цель — предотвращение распространения заразных болезней человека и животных. Новое правило распространяется на легковые и грузовые машины, а также автобусы, как белорусские, так и иностранные. Если эксперимент признают удачным, то, например, в Гродненской области к «налогу за выезд» введут дополнительную услугу, чтобы взимать деньги за въезд.









В указе прописано: в случае отказа водителя (владельца) от дезинфекции ТС не будет допущено на территорию Беларуси в «Новой Гуте». Непосредственно услугу будет оказывать ООО «БелГлобалГарант» на основании заключаемых договоров. Договор будет считаться заключенным в надлежащей форме со дня приобретения контрольной марки, подлежащей предъявлению водителем или владельцем ТС в пункте пропуска при въезде в Беларусь. Места продажи марок будут размещены на пункте пропуска.





Порядок действий

При въезде в РБ водителю или владельцу ТС необходимо предъявить контрмарку пограничнику. Тот, в свою очередь, проверяет наличие и целостность контрольной марки, нарушает ее целостность и возвращает предъявителю. Так указано в постановлении Совмина.





После выхода заметки в Госпогранкомитете уточнили: вначале водитель должен купить контрмарку, потом подъехать к пограничникам для контроля. Если марки нет, транспортное средство не подлежит ввозу в РБ. Если марка есть — сначала опять же контроль, потом водителя направят к месту дезинфекции, которое будет расположено за пределами территории пункта пропуска.





Результаты эксперимента предполагается проанализировать до 1 ноября и внести предложения об обязательной дезинфекции в других пунктах пропуска.





Стоит заметить, что новый документ не определяет порядок самой дезинфекции. Пока непонятно, как, с помощью чего, каких веществ или растворов, чьими силами и насколько долго будет осуществляться процедура. Постановление касается только вопроса оплаты и выдачи контрмарок. Из ранее обнародованной информации известно, что порядок проведения самой дезинфекции должно определить Министерство сельского хозяйства.