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Фотофакт: Автомобиль ГАИ провалился в смотровую яму

Днем 16 июня в смотровую яму возле автобусного парка в Барановичах угодил автомобиль ГАИ. Фото в редакцию портала Intex-press прислали несколько очевидцев.


Вот что рассказал порталу один из них: "Я все видел уже по факту, но, насколько мне известно, все сторонние автомобили обязаны проезжать КПП автопарка через проезд без смотровой ямы. В данном же случае сотрудник поехал через проезд, не предназначенный для легковых автомобилей. Итог вы видите сами".

Завалившуюся на бок спецмашину, по словам очевидцев, вскоре достали с помощью автопогрузчика. Как пишут журналисты Intex-press, они попытались получить комментарий в Барановичском ГОВД по поводу случившегося, официальный представитель пообещала уточнить информацию и попросила перезвонить через 20 минут, но трубку не взяла ни в назначенное время ни позже.
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