Прокуратура инициировала закрытие учреждения “Театр Крылы халопа” в Бресте

Об этом в Facebook сообщила его директор и руководитель пространства “КХ” Оксана Гайко.

В начале 2021 года сотрудники ДФР пришли с проверкой в пространство "КХ", за ними — сотрудники МЧС. Позже от Гайко потребовали предъявить налоговую декларацию о доходах и имуществе. Пространство "КХ" было вынуждено временно прекратить свою работу, пишет Еврорадио.

Независимое культурное учреждение начало свою деятельность в Бресте в 2014 году.

Оксана Гайко / facebook.com/aksana.haiko





