Прокуратура инициировала закрытие учреждения “Театр Крылы халопа” в Бресте
Об этом в Facebook сообщила его директор и руководитель пространства “КХ” Оксана Гайко.
В начале 2021 года сотрудники ДФР пришли с проверкой в пространство "КХ", за ними — сотрудники МЧС. Позже от Гайко потребовали предъявить налоговую декларацию о доходах и имуществе. Пространство "КХ" было вынуждено временно прекратить свою работу, пишет Еврорадио.
Независимое культурное учреждение начало свою деятельность в Бресте в 2014 году.
Оксана Гайко / facebook.com/aksana.haiko
Источник:
08:30 18/06/2021
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