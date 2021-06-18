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"Нет желающих". Словакия отказывается от Sputnik V, остатки попробуют продать или подарить

Словакии придется отказаться от вакцинации от коронавируса непризнанным в Евросоюзе и ВОЗ российским Sputnik V – слишком мало желающих, а срок годности препарата подходит к концу.


Об этом сообщает Novinky со ссылкой на словацкого министра здравоохранения Владимира Ленгварски.

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Как отмечается, 30 июня в стране завершат регистрацию желающих вакцинироваться "Спутником", поскольку интерес словаков к российской прививке "ниже, чем ожидалось".

Сообщается, что срок годности первых 100 000 ампул истекает в конце июля. Всего Словакия закупила 200 000 доз российской вакцины.
Liga.net
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