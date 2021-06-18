"Нет желающих". Словакия отказывается от Sputnik V, остатки попробуют продать или подарить
Словакии придется отказаться от вакцинации от коронавируса непризнанным в Евросоюзе и ВОЗ российским Sputnik V – слишком мало желающих, а срок годности препарата подходит к концу.
Об этом сообщает Novinky со ссылкой на словацкого министра здравоохранения Владимира Ленгварски.
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Как отмечается, 30 июня в стране завершат регистрацию желающих вакцинироваться "Спутником", поскольку интерес словаков к российской прививке "ниже, чем ожидалось".
Сообщается, что срок годности первых 100 000 ампул истекает в конце июля. Всего Словакия закупила 200 000 доз российской вакцины.
08:22 18/06/2021
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