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Наркоконтроль: Задержаны ключевые наркодельцы интернет-магазина с охватом 70% белорусского наркорынка

Наркоконтроль МВД Беларуси заявил о задержании "ключевых фигурантов крупнейшего интернет-магазина по продаже наркотиков", охват его деятельности занимает 70% внутреннего наркорынка, говорится на сайте МВД.



Начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович заявил, пишет smartpress.by, что был задержан один из основных участников интернет-магазина, который отвечал за финансовую составляющую.

"Изобличение 28-летнего подозреваемого послужило основанием для задержания и привлечения к уголовной ответственности еще 10 администраторов и бухгалтеров, работавших на интернет-площадку. Все они проживали в различных регионах страны – Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Солигорске и Минске", - добавил Сильвестрович.

Совместно с сотрудниками СК было одномоментно проведено 44 обыска, в общей сложности изъято более $240 тыс и Br114 тыс., две машины, компьютерная техника и мобильные телефоны. Помимо этого, обнаружены 104 платежные карты, 101 sim-карта и более 100 договоров на оформление банковских счетов.

Всего по уголовному делу, находящемуся в производстве Следственного комитета, проходит более 120 человек, причастных к преступной деятельности в интересах указанного интернет-магазина.

"Выявление и задержание причастных к деятельности интернет-магазина лиц существенно ослабило финансовую составляющую криминальной структуры, нарушив отлаженные потоки и механизмы расчетов, значительно сократив поступление психоактивных веществ на наркорынок страны", - подчеркнул замначальника наркоконтроля Александр Высоцкий.
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