+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Наставник X-Factor Сергей Соседов отказался от участия в белорусской версии проекта

Сергей Соседов передумал участвовать в шабаше на БТ из-за насилия и репрессий в Беларуси.



Шоу-мен Денис Дудинский в интервью «Радыё Свабода» заявил, что один из наставников X-Factor Belarus Сергей Соседов передумал участвовать в музыкальном конкурсе из-за насилия и репрессий в Беларуси.

Напомним, что кроме него наставниками в проекте должны стать певец и композитор Руслан Алехно, хип-хоп исполнитель Сергей Пархоменко, известный под сценическим псевдонимом «Серега», и российская певица Ольга Бузова, пишет moyby.com.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]