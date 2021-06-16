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К Артему Анищуку, который в знак протеста проглотил металлический предмет, снова не пускают адвоката

Артему Анищуку, фигуранту дела о повреждении машины работника департамента исполнения наказаний, в могилевской колонии не дают встретиться с адвокатом.

Артем Анищук. Фото предоставлено редакции belsat.eu женой

Об этом сообщила belsat.eu жена узника.

«15 июня адвоката снова не пропустили, хотя у него было разрешение от следователя, – говорит Ольга Анищук. – Cотрудники колонии объяснили это тем, что мой муж якобы не писал заявление на встречу с адвокатом. Но Артем не мог не написать заявление, так как он знал, что адвокат должен был приехать. Я делаю из этого вывод, что ему намеренно мешать – просто не дают ручку и бумагу».

В связи с этим адвокат написал жалобу в прокуратуру на то, что его не допускают к Артему Анищуку, так как это является нарушением конституционных прав заключенного на защиту.

На прошлой неделе Артем Анищук сообщил адвокату, что с момента его прибытия в колонию в апреле против него постоянно применялись пытки. Кроме того, на него завели новое уголовное дело – по ст. 411 («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). В знак протеста против пыток Артем Анищук совершил акт членовредительства: он проглотил металлический предмет (какой, неизвестно).

15 июня Ольга тоже хотела узнать о здоровье мужа, но информацию женщине так и не дали.

«Я ждала на улице на жаре полтора часа, у меня поднялась температура. Я ничего не могла добиться. Мне сказали, что нужно сначала писать письменное заявление, чтобы мне дали информацию о состоянии здоровья. Но зачем писать, если я уже здесь?

После того как решила написать жалобу, ко мне все же вышел замначальника колонии и вызвал врача. Я просила рассказать, что конкретно проглотил мой муж и какая помощь ему оказывалась, врач отказалась, сославшись на то, что это якобы врачебная тайна», – говорит она.

В феврале 2021 года 32-летнего сотрудника метрополитена Артема Анищука признали виновным по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса («Злостное хулиганство») и наказали двумя годами колонии в условиях общего режима. Артема и еще четырех мужчин (Егор Евстратов, Павел Сахарчук, Андрей Нечипар, Антон Быковский) задержали в сентябре 2020 года в тот момент, когда они портили автомобиль, которым пользовался милиционер (прокололи шины, залили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов). Задержанных жестоко избивали и травили газом, хотя никто из них не сопротивлялся.

Как выяснилось на суде, обвиняемые были участниками телеграм-чата, где обсуждалась политическая ситуация в стране и методы сопротивления незаконным действиям силовиков. В знак протеста против насилия и пыток над мирными протестующими минчане решили повредить машину милиционера. В обсуждении и в самой акции принимали участие всего 9 человек, но на скамье подсудимых оказались пятеро, остальные фигурируют как «неустановленные лица». Обвиняемые полагают, что это были силовики, которые в их компании фактически выполняли роль провокаторов и подстрекали к более решительным действиям.
Источник: Беласат
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