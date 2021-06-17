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Первый случай ”зеленой плесени” у человека зафиксирован в Индии

В Индии зарегистрировали первый случай "зеленой плесени" - аспергиллез.

Фото: accemedin.com

Об этом сообщило издание Times of India.

Инфекцию обнаружили у 34-летнего пациента из штата Мадхья-Прадеш, пишет gazeta.ua. Перед этим мужчина два месяца лечился от коронавируса и грибковой инфекции.

15 июня он был доставлен в больницу Мумбаи с легкими, повреждеными на 90%.

"Это первый случай заболевания "зеленой плесенью" в штате. Я не уверен насчет остальной страны", - прокомментировал врач Рави Дози из Института медицинских наук Шри Ауробиндо.

По словам индийских журналистов, ранее о такой ​​болезни в стране не сообщали.

Возбудителем "зеленой плесени" или аспергиллеза является плесневый грибок из рода Aspergillus. Заразиться им можно как в помещении, так и на открытом воздухе, вдохнув споры. Большинство людей ежедневно вдыхают споры аспергил без каких-либо последствий. Но люди с ослабленным иммунитетом или заболеваниями легких подвержены более высокому риску.

Жители индийского города Уттаркаши видели, как бродячие собаки ели человеческое мясо на берегу реки. Некоторые трупы были наполовину сожжены после того, как их вынесло на берег реки Бхагиратхи. Крематории страны не справляются с количеством умерших из-за волны коронавируса.
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