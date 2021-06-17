В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину из-за угрозы обрушения. Фото: "Новополоцк Сегодня"





В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину. Причина – угроза обрушения. Данная информация, пишет kp.by, была опубликована на сайте Новополоцкого городского исполкома.





- На время ремонтных работ закрывается Калининский мост через реку Западная Двина. Движение автомобильного транспорта по мосту будет прекращено 18 июня в 00 часов, - говорится в сообщении.





В ведомстве добавили, что пешеходное движение по мосту будет открыто до момента основной фазы проведения ремонтно-строительных работ.





- Уже в ближайшее время будет озвучена предполагаемая схема движения общественного транспорта, который связывает Новополоцк с Полоцком и микрорайоном Боровуха, - написано в сообщении.





Ранее на своей странице в сети Инстаграм первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко опубликовал итоги обследования путепровода, которое было проведено 10 июня.





- В результате обследования был выявлен ряд дефектов, снижающих грузоподъемность и долговечность сооружения. Состояние пролетных строений квалифицируется как предаварийное и дальнейшее развитие дефектов может привести к обрушению пролетных строений, - написано в документе, опубликованном Лейченко.







