В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину из-за угрозы обрушения
Движение автомобильного транспорта по мосту будет прекращено 18 июня в 00 часов.
В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину из-за угрозы обрушения. Фото: "Новополоцк Сегодня"
В Новополоцке закрывают мост через Западную Двину. Причина – угроза обрушения. Данная информация, пишет kp.by, была опубликована на сайте Новополоцкого городского исполкома.
- На время ремонтных работ закрывается Калининский мост через реку Западная Двина. Движение автомобильного транспорта по мосту будет прекращено 18 июня в 00 часов, - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что пешеходное движение по мосту будет открыто до момента основной фазы проведения ремонтно-строительных работ.
- Уже в ближайшее время будет озвучена предполагаемая схема движения общественного транспорта, который связывает Новополоцк с Полоцком и микрорайоном Боровуха, - написано в сообщении.
Ранее на своей странице в сети Инстаграм первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко опубликовал итоги обследования путепровода, которое было проведено 10 июня.
- В результате обследования был выявлен ряд дефектов, снижающих грузоподъемность и долговечность сооружения. Состояние пролетных строений квалифицируется как предаварийное и дальнейшее развитие дефектов может привести к обрушению пролетных строений, - написано в документе, опубликованном Лейченко.
Источник: Инна Корсак
20:15 17/06/2021
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