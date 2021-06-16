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Мужчин, 1966 и 1971 года рождения, в 2017 году осудили за разбой и убийство с особой жестокостью.





Как установило следствие, пишет МогилевОнлайн, 11 января 2015 года житель Жлобинского района Гомельской области и житель Бобруйска Могилевской области совместно с другими неустановленными лицами по спланированному заранее сценарию ворвались в дом российских пенсионеров, предварительно отравив их собаку. От пенсионерки злоумышленники потребовали отдать деньги и золото, однако получили отказ. За это один из воров нанес женщине не менее 5 ударов руками в область головы, применил к ней электрошокер в область головы и туловища, после чего продолжил избивать.





Затем хозяев дома заперли в ванной, после чего осмотрели дом и забрали найденные деньги в трех валютах: в российских рублях, евро и долларах США. Также они забрали с собой золотые изделия, два фотоаппарата. Общая стоимость украденного составила в эквиваленте 197 288 белорусских рублей 79 копеек.





Суд признал белорусов виновными и наказал одного из обвиняемых 13 годами лишения свободы, другой получил срок на 11 лет. Также в пользу потерпевших суд постановил взыскать с обвиняемых 129 170 и 182 157 белорусских рублей.





По совокупности преступлений, путем частичного сложения данного наказания с наказанием, назначенным в 2017 году, окончательный приговор таков: 24 и 22 года колонии.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



