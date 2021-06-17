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ГАИ Минска предупредила о возможном увеличении времени регистрации транспорта

Неудобства временные.

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Вот что об этом говорят в самой ГАИ:
 
В связи с модернизацией программного обеспечения возможно временное увеличение срока подачи и изготовления документов при регистрации транспорта.
 
В столичной  ГАИ  приносят извинения за неудобства и напоминают, пишет blizko.by, что  в соответствии с действующим законодательством срок осуществления административной процедуры «Регистрация транспортного средства» составляет 10 дней. 
 
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