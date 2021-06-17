ГАИ Минска предупредила о возможном увеличении времени регистрации транспорта
Неудобства временные.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Вот что об этом говорят в самой ГАИ:
В связи с модернизацией программного обеспечения возможно временное увеличение срока подачи и изготовления документов при регистрации транспорта.
В столичной ГАИ приносят извинения за неудобства и напоминают, пишет blizko.by, что в соответствии с действующим законодательством срок осуществления административной процедуры «Регистрация транспортного средства» составляет 10 дней.
18:41 17/06/2021
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