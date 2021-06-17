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Никиты Ивановского. Он рассказал, что в университет подходили студенты, пели песни. Иногда устраивали молчаливые акции. Активных участников свидетель не видел. Также он не видел, чтобы студенты мешали проходу в здание вуза, Десятое по счету заседание началось с допроса сотрудника департамента охраны МГЛУ. Он рассказал, что в университет подходили студенты, пели песни. Иногда устраивали молчаливые акции. Активных участников свидетель не видел. Также он не видел, чтобы студенты мешали проходу в здание вуза, пишет dev.by. «На мой взгляд, не мешали, поэтому не было никаких замечаний. Да, могли и расступиться, и как-то скомпоноваться».





А вот что рассказал на суде еще один представитель охраны правопорядка — милиционер Павлов, который наблюдал за акциями в двух корпусах МГЛУ.





Во время забастовки участники акций ходили по этажам, собирали людей. Был случай, когда из аудитории вышла вся группа в количестве 13 человек и присоединились к маршу. Также «имел место случай, когда участники врывались в аудитории, где проходили занятия, однако назвать какие-то случаи я не могу».





Во время одной из акций в октябре сотрудники университета подходили с требованием расходиться, но эти требования не соблюдались.





На акциях в сентябре студенты пели песни, держали флаги. Например, на акции 19-го сентября свидетель насчитал шесть бчб-флагов. Студенты стояли полукруглом и своими действиями блокировали проход к зданию. Однако лично не видел, чтобы кто-то не прошел в корпус.





Вывод о том, что студенты мешали проходу, свидетель сделал на основании информации из видеорегистратора. Свидетель признался, что давал показания об акциях, на которых не был свидетелем, по видеозаписям. Также заявил, что «работа администрации была нарушена, но это его «внутренние ощущения».





Также на суде выступил Виталий Трахтенберг — отец обвиняемого Ильи Трахтенберга





Он рассказал, что с сентября проходили студенческие чаепития, студенты собирались попеть песни. Но это были мероприятия, не выходящие за рамки нормальной студенческой активности.





— Илья не являлся организатором мероприятий. У студентов организаторов вообще нет, это самоорганизующаяся структура, самая активная и разумная!





Собирались на переменах попить чай, пирожки совместно есть, и это обозвали несанкционированными массовыми акциями.





Илья — сильная личность, он может быть лидером, не пойдет на поводу у кого-то и не будет слепо следовать рекомендациям. Он любит глубоко разбираться в теме. Не скажу, что он испытывал на себе чье-то влияние. В то же время я бы не сказал, что он лидер в таком понимании, что идет впереди толпы. Он сильный парень, честный, справедливый, поэтому уважаем среди своих однокурсников, — рассказал Илья Трахтенберг.





Что в материалах дела





После допроса свидетелей в суде стали зачитывать материалы дела. Начали с внутренних документов МГЛУ.





Три преподавателя допустили срыв занятий, потому что присоединись к забастовке. Были объявлены выговоры примерно 8 преподавателям, а также Валерию Пищикову за поведение, порочащее репутацию преподавателя (он показал студентам неприличный жест). Назвали примерно 25 отчисленных студентов и магистрантов.





В ходе рассмотрения материалов дела в зале суда с потолка потекла вода из кондиционера.



