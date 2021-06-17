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"Год народного единства": политзаключенного дважды отправляли в карцер за государственный язык

Председатель Общества белорусского языка (ТБМ) Елена Анисим отправила письма в учреждения МВД, в которых заявила о преследовании заключенных членов ТБМ за использование беларуского языка.

Глава ТБМ отметила, что это грубое нарушение Конституции Республики Беларусь.

Анисим предложила "провести разъяснительную работу в системе МВД о недопустимости преследования заключенных за пользование государственным белорусским языком".

В какие именно учреждения отправлены письма, Анисим не уточняет. 

Экс-председатель ТБМ Олег Трусов добавил, что от действий властей, по его подсчетам, пострадали более сотни членов организации. Среди них он назвал Павла Северинца и умершего в колонии Витольда Ашурка.

Радио "Свобода" отмечает, что за белорусский язык в могилевской тюрьме пострадал правозащитник Володар Цурпанов. Его дважды наказывали карцером именно за то, что разговаривает с охранниками по-беларуски. 

Его жена Ирина, которая виделась с мужем 15 июня, поняла из объяснений Володара, что не все сотрудники тюрьмы понимают беларуский язык, из-за чего какие-то слова посчитали оскорбительными.
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