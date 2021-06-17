"Год народного единства": политзаключенного дважды отправляли в карцер за государственный язык
Председатель Общества белорусского языка (ТБМ) Елена Анисим отправила письма в учреждения МВД, в которых заявила о преследовании заключенных членов ТБМ за использование беларуского языка.
Глава ТБМ отметила, что это грубое нарушение Конституции Республики Беларусь.
Анисим предложила "провести разъяснительную работу в системе МВД о недопустимости преследования заключенных за пользование государственным белорусским языком".
В какие именно учреждения отправлены письма, Анисим не уточняет.
Экс-председатель ТБМ Олег Трусов добавил, что от действий властей, по его подсчетам, пострадали более сотни членов организации. Среди них он назвал Павла Северинца и умершего в колонии Витольда Ашурка.
Радио "Свобода" отмечает, что за белорусский язык в могилевской тюрьме пострадал правозащитник Володар Цурпанов. Его дважды наказывали карцером именно за то, что разговаривает с охранниками по-беларуски.
Его жена Ирина, которая виделась с мужем 15 июня, поняла из объяснений Володара, что не все сотрудники тюрьмы понимают беларуский язык, из-за чего какие-то слова посчитали оскорбительными.
16:20 17/06/2021
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