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"Цинично позировала". На минчанку завели две "уголовки" за один TikTok-ролик

Два уголовных дела возбудили в отношении жительницы Минска Марии за опубликованный в TikTok ролик.

Напомним, на записи она, накинув на плечи бело-красно-белый флаг, сидела на мраморном постаменте у Вечного огня на площади Победы.

Девушка рассказала, что видео она записала летом прошлого года. Ролик должен был стать одним из фрагментов будущего клипа на песню «Нас не догонят» группы ТаТу.

— Я пишу песни сама, пою, танцую. Планировалось, что клип выйдет 1 августа, еще до выборов, — рассказала девушка.

В срок завершить проект Мария не успела: съемки срывались по не зависящим от нее причинам. В итоге материал все же отсняли, но не смонтировали. Долгое время неопубликованная нарезка лежала в архиве, но 25 марта Мария запостила два фрагмента в свой TikTok.

— Я на тот момент давно не читала новости. Я давно от всего отписалась, потому что это все меня вгоняло в депрессуху. Я выложила и забыла. У меня было очень много работы и сильно загружена голова была. Я выложила — и через пять дней, когда я собиралась на работу, раздался звонок в дверь. А там: «Здравствуйте, мы из Партизанского РУВД». Показывают мне скриншоты из моего TikTok.

Марию отвезли на Окрестина. Задержание девушки прокомментировала пресс-служба МВД:

— По ее словам, она хотела хайпануть на волне протестной активности в Беларуси. Также девушка рассказала, что ранее принимала участие в несанкционированных акциях, — рассказал первый замначальника Партизанского РУВД Минска, начальник криминальной милиции Юрий Арловский.

На видео, которое опубликовало МВД, Мария сказала, что «раскаивается» и «никому такое повторять не советует». В беседе с TUT.BY девушка объяснила свое участие в съемках силовиков тем, что опасалась возбуждения в отношении нее уголовного дела.

После трех дней заключения Марию выпустили, но уголовное дело все же возбудили — за надругательство над памятником защитнику Отечества (ч. 2 ст. 346 УК). Позже девушке добавили и статью за хулиганство (ч.1 ст. 339 УК).

Как указано в постановлении Следственного комитета о привлечении Марии в качестве обвиняемой, в августе прошлого года она «совершила действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом, выразившимся в крайней наглости ее действий и грубом нарушении норм общественной морали». 

В документе сообщается, что девушка, «накинув на плечи флаг бело-красно-белых цветов цинично позировала и усаживалась ягодицами на мраморную плиту, установленную на ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы».

Санкция каждой из статей, которые вменяются Марии, предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы. В начале мая дело было передано прокурору:

— Сейчас я отдыхаю. Я думаю так: мне остался месяц нормальной жизни. Не факт, что будет все так, как говорит адвокат, который любит меня успокаивать. Я сейчас живу каждый день как последний.
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