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БАЖ обратилась в МВД и Минздрав: просит срочно госпитализировать Андрея Почобута

Заявление с просьбой госпитализировать политзаключенного, журналиста Андрея Почобута, заболевшего в тюрьме Covid-19 и имеющего проблемы с сердцем, направлено в МВД, Минздрав, Департамент исполнения наказаний и его структурные подразделения — Управление по Минску и Минской области, в колонию № 8 г. Жодино, где содержится журналист.

БАЖ обратилась в МВД и Минздрав: просит срочно госпитализировать Андрея Почобута
На сайте БАЖ публикуется полный текст обращения:

"ОО “Белорусская ассоциация журналистов» стало известно о том, что член нашей организации журналист Почобут Андрей Станиславович, находящийся под стражей в ИУ «Тюрьма № 8», не получает крайне необходимой ему медицинской помощи. Средства массовой информации и родные Андрея сообщают, что он заболел Covid-19, но продолжает находиться в переполненной камере с двенадцатью другими подследственными.

Андрей Почобут имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Заболевание коронавирусом в тех условиях, в которых он находится (в том числе ограничения сидеть или лежать в камере в течение дня), ставит под угрозу сохранение здоровья и даже жизнь Андрея. Кроме того, под риском заражения оказываются все люди, которые находятся в одной с ним камере, сотрудники пенитенциарного учреждения.

Просим немедленно госпитализировать Андрея Почобута и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.

Обращаем внимание на абсолютное несоответствие самым минимальным медицинским и правовым требованиям условий содержания в следственных изоляторах лиц, вина которых даже не установлена судом.  Это еще более недопустимо в период пандемии, поскольку подрывается здоровье людей, ставится под угрозу их жизнь".
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