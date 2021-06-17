На сайте БАЖ публикуется полный текст обращения:





"ОО “Белорусская ассоциация журналистов» стало известно о том, что член нашей организации журналист Почобут Андрей Станиславович, находящийся под стражей в ИУ «Тюрьма № 8», не получает крайне необходимой ему медицинской помощи. Средства массовой информации и родные Андрея сообщают, что он заболел Covid-19, но продолжает находиться в переполненной камере с двенадцатью другими подследственными.





Андрей Почобут имеет заболевания сердечно-сосудистой системы. Заболевание коронавирусом в тех условиях, в которых он находится (в том числе ограничения сидеть или лежать в камере в течение дня), ставит под угрозу сохранение здоровья и даже жизнь Андрея. Кроме того, под риском заражения оказываются все люди, которые находятся в одной с ним камере, сотрудники пенитенциарного учреждения.





Просим немедленно госпитализировать Андрея Почобута и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.





Обращаем внимание на абсолютное несоответствие самым минимальным медицинским и правовым требованиям условий содержания в следственных изоляторах лиц, вина которых даже не установлена судом. Это еще более недопустимо в период пандемии, поскольку подрывается здоровье людей, ставится под угрозу их жизнь".