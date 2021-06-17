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Что за "туристы" сотнями прилетают в Беларусь из Ирака

В Минск из Багдада ЧЕТЫРЕ раза в неделю прилетает большой авиалайнер. Потенциально это около 1 тысячи человек в неделю! Кто встречает пассажиров и что происходит с этими людьми дальше?

Что за "туристы" сотнями прилетают в Беларусь из Ирака
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С начала мая власти Литвы начали сообщать, что на границе с Беларусью складывается опасная ситуация. Количество беженцев из Ирака и Сирии, пытающихся нелегально попасть в Литву из Беларуси, увеличилось многократно. При этом литовская сторона прямо обвиняет своих белорусских коллег в бездействии, передает Свабода.

На днях агентство БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси сообщило, что «с начала текущего года отмечается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконно попасть в страны Евросоюза». По их словам, на границе с Литвой количество задержанных нелегальных мигрантов выросло практически в 20 раз.

С мая рейсов стало вдвое больше

Обострение на границе совпало с увеличением количества прямых авиарейсов из Багдада в Минск. С 2017 года в Беларусь из Ирака дважды в неделю летает авиакомпания Iraqi Airways. 

В начале мая 2021 года к ней добавилась еще одна — Fly Baghdad. Ее самолеты также прилетают в Беларусь два раза в неделю — по понедельникам и четвергам (Iraqi Airways выполняет рейсы по понедельникам и пятницам).

Оба перевозчика используют довольно большие авиалайнеры. Fly Baghdad летает в Минск на Boeing 737-800, который вмещает около 200 пассажиров. 

Iraqi Airways вообще использует одну из модификаций Boeing 777 - широкофюзеляжного лайнера, который, в зависимости от комплектации, может вместить около трех сотен человек. Это один из самых больших пассажирских самолетов, которые на данный момент выполняют регулярные рейсы в Беларусь.

Обе авиакомпании прилетают в Минск около 13:30.

Что журналисты увидели в аэропорту

В среду 16 июня рейс из Багдада приземлился в Беларуси вместе с чартером «Белавиа» из Антальи. Пассажиров из Ирака встречали организованно. Для встречи иракцев у выхода из терминала организовали стойку, где пассажиров багдадского рейса отмечают в специальных списках. Стойка обозначена логотипами компаний Oscartur i JoodLand.

Каждому из туристов (это исключительно мужчины в возрасте 30-50 лет, прилично одетые, с большими чемоданами) при встрече выдают бутылку воды, а также небольшой презент — завернутую в блестящую обертку банку меда.

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После отмечания пассажиров из Багдада встречающие направляют их в обменный пункт на втором этаже аэропорта, а оттуда организованно вывозят автобусами в Минск.

16 июня два из таких автобусов отвезли около сотни мужчин в Минский отель «Ренессанс». Все они выходили из автобусов со своим багажом возле черного входа в отель. (Заметим, что отель принадлежит другу Лукашенко российскому олигарху Гуцериеву - прим. БП)

Что известно о туркомпаниях, которые принимают пассажиров из Ирака

Информации о компаниях Oscartur i JoodLand в открытом доступе немного. Instagram и Facebook имеют профили с подписчиками 300 и 3800 соответственно. 

В этих соцсетях указано, что Oscartur занимается организацией туристических поездок из Ирака в Беларусь. При этом посты и фотографии не имеют большого количества лайков, в Инстаграме Oscartur можно увидеть только 28 постов, большинство из которых было сделано еще в 2017 году. 

В качестве контактов Oscartur указан почтовый ящик на российском сервисе mail.ru, а также белорусский мобильный номер.

В соцсетях компании JoodLand подписчиков гораздо больше, около 40 тысяч только на Фейсбуке. JoodLand базируется в Багдаде, занимается организацией поездок в большое количество стран, включая Россию.



Кстати, в среду 16 июня туристы из Ирака также прибывали и в другие отели Минска. В том числе государственные - "Беларусь" и "Юбилейная".

Радио Свобода по телефону обратилось в компанию Oscartur за комментарием. "Не звоните сюда больше. (Далее нецензурно - РС.)",- ответили по номеру, указанному на страницах соцсетей компании.

Какие связи у Беларуси с Ираком

Торговые отношения между Беларусью и Ираком - на низком уровне, статистика торговли товарами и услугами между обеими странами даже не попадает в ежегодные сборники Белстата. При этом она отражает, например, торговлю с Малави, Парагваем и рядом других стран, товарооборот с которыми у Беларуси около 1,5 миллиона долларов.

По сведениям Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси, по состоянию на 2017 год товарооборот между странами составлял около 27 миллионов долларов. При этом весь оборот приходился на поставки товаров и услуг из Беларуси. Более 90% экспорта Ирака приходится на нефть и нефтепродукты. Сведений о закупках Беларусью иракских энергоносителей пока не было.

Между странами также нет непосредственных дипломатических отношений - Ирак в Минске представляет посол в России. В Багдаде действует только почетное консульство Беларуси. 

Единственная публичная информация об официальных контактах между представителями МИД Беларуси и Ираком весной 2021 года касалась возможного развития сферы туризма и образования.
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