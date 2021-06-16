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Продолжаем искать дно: за фото в вышиванке статью признали "экстремистской"

В Бресте суд рассмотрел заявление областного управления ГУБОПиК о признании экстремистским материалом статьи на портале «Виртуальный Брест».

Владимир Гундарь, архивное фото

Поводом для разбирательства стала статья от 12 мая 2021 года о задержании жителя Барановичей Владимира Гундаря, пишет «Першы Рэгіён».

Материал был проиллюстрирован фото задержанного мужчины. На его одежде был изображен орнамент со вставками свастики, закрученной в левую сторону.

С заявленными требованиями представитель сайта Юлия Кухарчик не согласилась. По ее мнению, никаких запрещенных символов на фото не содержалось.

Юлия Александровна зачитала в качестве доказательства выдержку из постановления МВД № 340 «Об установлении перечней организаций и иных структур, их символики и атрибутики» от 27.12.2019 года. В нем указывается, что свастика — символ Национал-социалистической рабочей партии Германии и представляет знак в виде креста с четырьмя концами, загнутыми в правую сторону под прямым углом.

«Символ на орнаменте рубашки не попадает под запрещенные символы, которые определены данным постановлением. Концы загнуты в левую сторону. Данный символ — артефакт еще дохристианской культуры. Он возник задолго до XX века. В данном случае он находится в комбинации с узором, а значит, на рубашке не символ, а орнамент», — заявила Юлия Кухарчик.

В качестве доводов также были примеры, где встречается этот символ: на Кировских рушниках, которые хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, в Могилевском краеведческом музее, на обложках книг и на сайте школ в примере орнамента.

Юлия Кухарчик не стала оспаривать компетенцию эксперта, который выдал заключение — главный редактор районной газеты из Иваново, бывший идеолог Игорь Гетман, кандидат филологических наук. Тем не менее Юлия посчитала, что в данном случае требуется специалист более узкой направленности.

«Эксперт делал вывод больше как идеолог, основываясь на опыте своей работы, а не как ученый. Мне кажется, что этому прямое доказательство — его суждения о наших якобы целях в публикации изображения. Они в корне не верны. Он в выводах предполагает и усматривает именно то, о чем его просят заявители экспертизы, а уже далее, на основе его рассуждений, делается вывод других экспертов комиссии», — сказала Юлия Кухарчик.

Решение суда — признать информационную продукцию «изображение красно-белого орнамента со вставками левосторонней свастики красного цвета» экстремистским материалом. Признать информационную продукцию — информационный материал на ресурсе «Виртуальный Брест» – экстремистским материалом.

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано или опротестовано.

Напомним, инвалида II группы 60-летнего Владимира Гундаря задержали 30 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинение по статье 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Акт терроризма». 

В пропагандистских фильмах, показанных на госканалах, сообщалось, что он контактировал с Николаем Автуховичем. В феврале 2021-го КГБ включил Автуховича и еще 16 человек в террористический список. Есть там и фамилия Гундаря.

Пока расследование по «делу Автуховича» продолжается, жителя Барановичей осудили за другое преступление: во время обыска Гундарь якобы угрожал следователям и разбил свой мобильный телефон. Своей вины Владимир не признал.
Источник: intex-press.by
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