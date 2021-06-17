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Странное решение: за убитого подростками лебедя ответили... учителя

В апреле двое подростков в агрогородке Ольгово, что под Витебском, застрелили из арбалета лебедя.

Мальчики ранили одного из двух лебедей, которые обитали на пруду. Лебеди были практически ручными, местные жители подкармливали их, дали птицам клички – Лилька и Борька.

Стрела из арбалета попала лебедю в шею. Люди, которые увидели, что происходит, пытались спасти птицу – вызвали МЧС, чтобы лебедя достали из пруда, отвезли его в зоопарк. Рана оказалась серьезной, птица погибла. Одного из подростков задержал местный житель. При себе у мальчика был арбалет и пневматическая винтовка.

Подростками, которые стреляли в птиц, занялись правоохранительные органы.

-Установлено, что один из подростков произвел три выстрела из арбалета в птицу, второй стоял рядом, - рассказали в службе информации прокуратуры Витебской области. – Мать одного из подростков ранее занималась спортивной стрельбой, пневматическую винтовку она хранила в доме свекрови в агрогородке Ольгово. Там же хранился и арбалет, который отец мальчика подарил ему за несколько месяцев до случившегося. Винтовку и арбалет подростки в тот день взяли без спроса.

В отношении отца и матери подростка, который стрелял в лебедя, инспекция по делам несовершеннолетних ОВД администрации Октябрьского района г.Витебска за невыполнение родительских обязанностей составила протоколы по ч.1 ст.10.3 КоАП. Наказывать родителей не стали – они признали свою вину и выразили сожаление о содеянном. Поэтому дело об административных правонарушениях прекратили. 

Подростка за жестокое обращение с животным тоже не наказали – на 11 апреля 2021 года, когда это произошло, мальчик еще не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность. С ним будут вести индивидуальную работу в ИДН и в школе.

Наказаны педагоги, как и в случае с мальчиком, который ради хайпа в Тик-токе плевал на воинские захоронения.

- Прокуратура г.Витебска проверила причины и условия совершения детьми противоправных действий, а также эффективность проводимой учреждением образования профилактической и гражданско-патриотической работы. Обнаружено, что в школе не в полной мере соблюдали законодательство о непрерывном воспитании учащихся, в том числе в части экологического сознания. 

По итогам проверки прокуратура г.Витебска внесла представление в Витебский горисполком – принят комплекс дополнительных организационных и практических мер к устранению нарушений, ряд сотрудников учреждения образования привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщает служба информации прокуратуры.
Источник: kp.by
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