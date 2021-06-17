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Воду жителям Борисова дали только на вторые сутки! И пить ее пока нельзя

Водоснабжение в Борисове, где накануне без воды осталась почти весь город, восстановили только на вторые сутки, сообщили в диспетчерской службе Водоканала.

При этом там уточнили, что пить воду из-под крана пока нельзя.

"Умыться можно, руки помыть можно, но для приготовления пищи пока использовать рано", — объяснили в диспетческрой.

К домам, которые накануне остались без воды, ее по-прежнему подвозят. Утром две машины стояли на улице Нормандии-Нёман, третья курсировала по Новому Городу по заявительному принципу.

Жители Борисова подтвердили  Еврорадио, что вода в кранах появилась, но она не очень хорошего качества.
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