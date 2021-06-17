Воду жителям Борисова дали только на вторые сутки! И пить ее пока нельзя
Водоснабжение в Борисове, где накануне без воды осталась почти весь город, восстановили только на вторые сутки, сообщили в диспетчерской службе Водоканала.
При этом там уточнили, что пить воду из-под крана пока нельзя.
"Умыться можно, руки помыть можно, но для приготовления пищи пока использовать рано", — объяснили в диспетческрой.
К домам, которые накануне остались без воды, ее по-прежнему подвозят. Утром две машины стояли на улице Нормандии-Нёман, третья курсировала по Новому Городу по заявительному принципу.
Жители Борисова подтвердили Еврорадио, что вода в кранах появилась, но она не очень хорошего качества.
11:39 17/06/2021
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