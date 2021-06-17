При этом там уточнили, что пить воду из-под крана пока нельзя.





"Умыться можно, руки помыть можно, но для приготовления пищи пока использовать рано", — объяснили в диспетческрой.





К домам, которые накануне остались без воды, ее по-прежнему подвозят. Утром две машины стояли на улице Нормандии-Нёман, третья курсировала по Новому Городу по заявительному принципу.





Жители Борисова подтвердили Еврорадио , что вода в кранах появилась, но она не очень хорошего качества.



