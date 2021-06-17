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"Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить". Отец Софьи Сапеги просит Лукашенко проявить милосердие

Отец Софьи Сапеги, задержанной в Минске вместе с бывшим главным редактором Nexta Романом Протасевичем, обратился к Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

"Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить". Отец Софьи Сапеги просит Лукашенко проявить милосердие
София Сапега, скриншот видео из СИЗО
В видеообращении, опубликованном информагентством PrimaMedia, Андрей Сапега призывает Лукашенко проявить милосердие и говорит, что «любой здравомыслящий человек понимает, что она оказалась не в том месте, не с тем человеком». 

"Во время протестов в Минске она была в Литве, и, если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, — это точно история любви, а не убеждений", - говорит Андрей Сапега.


Софья Сапега — девушка Романа Протасевича — гражданка России. 23 мая Протасевич и Сапега были задержаны в Минске после вынужденной посадки самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. 

Белорусские власти уверяют, что самолет был посажен в Минске из-за сигнала о бомбе на борту. Власти многих стран ЕС сочли инцидент захватом самолета ради задержания Протасевича.

Задержание Софьи Сапеги обсуждалось на встрече Путина и Лукашенко, которая состоялась через несколько дней после инцидента. Путин после этого поручил МИДу «внимательно следить» за делом Сапеги.

В Беларуси обвиняют Софью Сапегу, которую содержат под стражей в минском СИЗО, в "организации нарушения общественного порядка" и "массовых беспорядках", а также в "разжигании социальной вражды".

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что после суда над Сапегой «существуют разные варианты», в том числе и помилование.
Источник: meduza.io
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