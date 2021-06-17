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СИЗО под Минском планируют достроить к 2023 году. Это как раз то, что сейчас особенно необходимо Беларуси

Комплекс зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы в Колядичах планируется достроить в 2023 году, это следует из указа президента от 16 июня 2021 г. № 219, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Документом изменяются сроки возведения и ввода в эксплуатацию в промышленной зоне "Колядичи" комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы, а также инженерной и транспортной инфраструктуры. Планируется, что больницу достроят в 2021 году, а весь комплекс - в 2023-м.

Строительство ведется с 2010 года. Тогда начали строить больницу - раньше заключённых лечили в Минске, в учреждении рядом с Кальварийской тюрьмой, на месте которой построили жилой комплекс "Каскад". 


Согласно первоначальному тексту указа о строительстве, в 2010-2013 годах должна была быть построена республиканская больница для заключённых, а в 2012-2015 - следственный изолятор. Но сроки неоднократно сдвигались. Предыдущий раз их переносили в 2018 году - тогда планировалось закончить стройку в 2022-м.
smartpress.by
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