Документом изменяются сроки возведения и ввода в эксплуатацию в промышленной зоне "Колядичи" комплекса зданий и сооружений следственного изолятора и республиканской общесоматической больницы, а также инженерной и транспортной инфраструктуры. Планируется, что больницу достроят в 2021 году, а весь комплекс - в 2023-м.





Строительство ведется с 2010 года. Тогда начали строить больницу - раньше заключённых лечили в Минске, в учреждении рядом с Кальварийской тюрьмой, на месте которой построили жилой комплекс "Каскад".









Согласно первоначальному тексту указа о строительстве, в 2010-2013 годах должна была быть построена республиканская больница для заключённых, а в 2012-2015 - следственный изолятор. Но сроки неоднократно сдвигались. Предыдущий раз их переносили в 2018 году - тогда планировалось закончить стройку в 2022-м.



