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Расследование продолжается: ICAO обнародует результаты только осенью. Вот почему

Итоговый доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO) по Организация продолжает собирать и обрабатывать данные по инциденту с пассажирским бортом.

Расследование продолжается: ICAO обнародует результаты только осенью. Вот почему
Итоговый доклад Международной организации гражданской авиации (ICAO) по ситуации с посадкой авиалайнера компании Ryanair в Минске будет представлен после 13 сентября — в ходе следующей сессии Совета организации. Об этом говорится в заявлении ICAO, распространенном в среду, 16 июня.
«Расследование продолжается, отчет ожидается на следующей сессии Совета, которая начнется 13 сентября», — сообщили в организации.

При этом, согласно документу, промежуточный доклад будет представлен примерно 23 июня, пишет telegraf.by
Отмечается, что ICAO продолжает собирать и обрабатывать данные по перехвату пассажирского борта.

«Некоторые предварительные данные уже предоставлены Беларусью и Польшей, информация запрошена у Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии», — указано в заявлении.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска власти Беларуси экстренно посадили пассажирский самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан Роман Протасевич — основатель Telegram-канала, который нельзя называть в Беларуси, признанного в республике экстремистским.

Инцидент вызвал осуждение мирового сообщества. Страны Запада ввели против Беларуси новые санкции.

Власти Беларуси озвучили несколько своих версий. Пилот авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, умышленно не пересек границу с Литвой. Об этом сказал командующий ВВС и ПВО Беларуси Игорь Голуб.

А глава Ryanair О’Лири обвинил их «пиратстве» и рассказал подробности.
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