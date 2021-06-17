



Личные данные пассажиров

Установлен перечень документов, удостоверяющих личность, на основании сведений о которых оформляются билеты для проезда в международном сообщении: паспорт гражданина, вид на жительство, удостоверение беженца.





Среди иных документов, предусмотренных законодательными актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, национальное удостоверение личности моряка (паспорт моряка), свидетельство на возвращение в Беларусь или РФ, свидетельство о рождении для детей, не достигших 14-летнего возраста (для граждан РФ).





Оформление проездных документов, электронные билеты

Для возможности приобретения пассажирами двух нижних мест (при их наличии) снимаются ограничения по обязательному оформлению проездных документов (билетов) в плацкартные и купейные вагоны равного количества верхних и нижних мест.





Из правил исключены нормы, связанные с использованием в поездах городских линий одноразовых билетов (талонов), что обусловлено внедрением и развитием электронных способов продажи проездных документов.





Скидки на услуги

Были учтены обращения граждан: правила дополнили в части предоставления полномочий перевозчику определять категории потребителей, которым могут предоставляться скидки. Речь идет об услугах транспортных ж/д терминалов, цены (тарифы) на которые не являются регулируемыми. Кроме того, перевозчик сможет определять категории потребителей, которым данные услуги могут предоставляться бесплатно.





Организованные группы пассажиров

Увеличен период приема заявок на бронирование мест для проезда организованных групп пассажиров в поездах с нумерованными местами — с 45 до 60 суток до даты отправления.





Если группа выезжает не в полном составе, то для перерасчета стоимости проезда и возврата денег ее представителю необходимо заблаговременно обратиться в билетную кассу.





Возврат проездных документов

Появилась норма, позволяющая вернуть билет при отказе пассажира от поездки из-за его болезни, или несчастного случая, или болезни следующих совместно с ним других пассажиров. Ранее это распространялось только на проездные документы, оформленные для проезда в международном сообщении.





Провоз ручной клади и животных

Чтобы унифицировать правила с нормами международных соглашений, исключены ограничения по высоте в холке перевозимых в качестве ручной клади собак. Допускается пе возка собак в наморднике и с поводком при предъявлении ветеринарных документов. При этом мелкие домашние животные и птицы перевозятся в соответствующей таре (размером по сумме трех измерений не более 200 см) на местах, предназначенных для размещения ручной клади.





Ситуационная помощь

Для людей с ограниченными возможностями передвижения, нуждающихся в помощи на вокзале, сокращен период времени (с 48 до 24 часов), не позднее которого они информируют перевозчика о своем намерении совершить поездку.





Обслуживание в нештатных ситуациях

Внесены дополнения в части предоставления полномочий перевозчику определять порядок организации обслуживания пассажиров в случае длительной остановки в пути или задержки отправления подвижного состава.