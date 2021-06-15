В Германии белорус на фуре нанес ущерб ветряку на 1 млн евро





Инцидент произошел на парковке для отдыха водителей Хайдеплац, расположенной у автобана А2 недалеко от города Билефельд. Наш соотечественник находился на стоянке Хайдегрунд и около 14.35 намеревался продолжить свою поездку по трассе в направлении Дортмунда. В момент аварии на имеющейся там полосе для тяжелого транспорта были припаркованы три тяжеловоза, на каждом из которых находилась лопасть ветряной турбины. По словам водителя грузовика, он был ослеплен солнцем и не заметил при выезде тяжеловозы. Его тягач столкнулся с одной из лопастей и сильно повредил ее. Материальный ущерб оценивается как минимум в 1 млн евро.