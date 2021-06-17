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Беларусь и Россия хотят распространить действие автостраховок на территорию Союзного государства

Россия и Беларусь обсуждают возможность распространения действия договоров ОСАГО на всю территорию Союзного государства.


Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы РФ по итогам сессии Парламентского собрания Союза РБ и РФ в режиме видеоконференции.

В настоящее время в Беларуси и России действуют разные системы ОСАГО. Договоры внутреннего страхования, заключенные в одном государстве, не действуют на территории другого. При выезде за пределы государства регистрации транспортного средства его владелец вынужден заключать дополнительный договор международного страхования «Зеленая карта» (минимум на 15 дней) либо договор страхования в государстве въезда (в Беларуси – минимум на 15 дней, в России – от 5 дней).

«Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту было поручено организовать разработку проекта модельного законодательного акта «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» с целью унификации законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в данной сфере», - сказано в сообщении.
АФН
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