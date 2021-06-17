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Индекс миролюбия Беларусь показал рекордное снижение

Страна опустилась на 117-е место рейтинга, потеряв 8,7%. Сильнее индекс миролюбия уменьшился лишь у Буркина-Фасо

Индекс миролюбия Беларусь показал рекордное снижение
 Беларусь потеряла 19 позиций в "Глобальном индексе миролюбия" (Global Peace Index), опустившись на 117-е место. Об этом говорится в распространенном в четверг ежегодном докладе Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP), который анализирует ситуацию в 163 государствах, где проживает 99,7% населения планеты.

В исследовании, которое публикуется в 15-й раз, учитываются такие факторы, как уровень сплоченности общества, соблюдение прав человека, политическая и экономическая стабильность, количество заключенных в тюрьмах, уровень террористической угрозы, оборонные расходы и участие той или иной страны в боевых действиях.

Беларусь продемонстрировала второе самое резкое снижение в рейтинге в мире, потеряв по сравнению с прошлым годом 0,183 балла (8,7%). Это опустило страну на 117-е место. Больше индекс миролюбия уменьшился лишь у Буркина-Фасо (минус 0,254 или 11%). Африканская страна идет в новом исследовании на 134-м месте.

"Значительное снижение рейтинга Беларуси произошло под влиянием четырех основных факторов: ухудшение уровня политической стабильности, увеличение количества демонстраций с применением силы, усиление внутреннего конфликта и ухудшение отношений с другими странами", - рассказал в разговоре с ТАСС заместитель директора по научно-исследовательской работе Томас Морган.

Самые миролюбивые страны

Самой миролюбивой страной мира в рейтинге остается Исландия, сохраняющая за собой первую строчку с 2008 года. За ней в первой десятке следуют Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада.

Последняя, 163-я позиция осталась за Афганистаном. Одной строчкой выше находится Йемен, который сменил на этой позиции Сирию (161). На 160-й строчке идет Южный Судан, на 159-й - Ирак, на 158-й - Сомали.

Повышение индекса миролюбия отмечено в 87 странах, ухудшение - в 73. Общемировой показатель миролюбия ухудшился на 0,07%. Если рассматривать положение дел по регионам, то позитивная динамика отмечена лишь в Европе, а также на Ближнем Востоке и Северной Африке.
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