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Минздрав: Предварительный уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - 47,4%, этого недостаточно для сдерживания вируса

Минздрав рассказал о результатах оценки популяционного иммунитета населения к COVID-19, его общий уровень составил 47,4%, что является недостаточным для сдерживания активной циркуляции вируса, сообщили в Минздраве Беларуси.

"Предварительный общий уровень коллективного иммунитета (суммарно постинфекционного и поствакцинального) обследованной популяции составил 47,4%, что является недостаточным для сдерживания активной циркуляции вируса", - проинформировали в Минздраве.

По предварительным данным защитные поствакцинальные антитела выявлены у 92,0% обследованных лиц из числа привитых против COVID-19, пишет smartpress.by

При этом 1775 участников исследования указали, что привиты против COVID-19. На текущий момент исследование поствакцинального иммунитета проведено 1729 участникам (97,4% от всех привитых). Защитные поствакцинальные антитела обнаружены у 1592 участников (92% от обследованных).
1163 человека из всех обследованных имели только поствакцинальные антитела (9%).

По мнению Минздрава, сейчас значимое влияние на эпидемиологическую ситуацию будет оказывать самоизоляция подлежащих контингентов и "другие рекомендованные Министерством здравоохранения санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе соблюдение принципа социального дистанцирования, использование средств защиты органов дыхания (масок)".

Кроме того, должна повлиять на ситуацию и вакцинация против COVID-19. "Особенно важны эти рекомендации в условиях риска завоза и распространения в Беларуси более контагиозных вариантов SARS-CoV-2 (например, варианта Delta (впервые выявленный в Индии)", - отметили в министерстве.

Ранее, 14 мая Минздрав Беларуси предложил всем желающим сдать свой биологический материал для исследования на антитела к Covid-19. Это исследование проводилось в целях оценки популяционного иммунитета населения. 

Организовали такую исследовательскую работу Минздрав совместно с Роспотребнадзором России. Тестирование на антитела было  бесплатным.
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