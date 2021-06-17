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Китай запустил корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами к орбитальной станции

Для вывода аппарата на орбиту использовали ракету-носитель CZ-2F

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР в четверг запустило пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции Китая. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с космодрома Цзюцюань.
Старт был осуществлен по графику в 09:22 по местному времени (04:22 мск) с площадки, расположенной на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту была использована ракета-носитель CZ-2F.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР сообщило, что корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту успешно достиг околоземной орбиты.

"После того как орбитальная станция заработает в штатном режиме, мы намерены наращивать международное сотрудничество, расширять и углублять обмены с другими странами по ее эксплуатации", - заявил помощник главы управления пилотируемых полетов Цзи Цимин. По его словам, китайская станция "должна стать космической научной лабораторией, задача которой - служить на благо всего человечества".

Как уточнил чиновник, для проработки вопросов, касающихся активизации международного сотрудничества по орбитальным проектам, КНР постоянно тесно взаимодействует с ООН.

Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа (тестирование технологий на орбите в 2021 году и проведение там монтажных работ в 2022 году), на каждом из которых запланировано по шесть пусков. Запуск "Шэньчжоу-12" - четвертый по счету на текущей стадии, после него в околоземное пространство в ближайшие полгода будет отправлен один грузовой и один пилотируемый корабль. Три китайских космонавта в течение трех месяцев должны будут заниматься контролем параметров окружающей среды и обеспечением жизнедеятельности, проверять функциональные характеристики оборудования, а также осуществлять внекорабельную деятельность, в том числе ремонтные работы с выходом в пространство за пределы модуля.
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