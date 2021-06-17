В Беларуси начались испытания вакцины против COVID-19. Об этом в среду. 16 июня, сообщает агентство БелТА.

Три фазы разработки

«Разработка вакцин идет по определенным правилам. Начальный этап — подбор иммунизирующего материала: определяем, что вводить пациенту для вызова эффективной иммунной реакции на препарат, точнее «антиген». Затем определяем качественный и количественный состав антигена, его свойства, которые важно заложить при создании вакцины. Это делается так: кандидатные варианты препарата исследуем экспериментально in vitro («в пробирке») и in vivo — на живых организмах. Так вот, мы уже определились с типом вакцины, разработкой которой занимаемся. Выбрали несколько кандидатных вариантов препарата», — заявил заведующий лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Анатолий Красько.





По его словам, сейчас уже начинается этап исследований воздействия вакцины на животных in vivo.





«Проводим накопление, очистку, инактивацию кандидатных вариантов и иммунизацию ими лабораторных мышей. Когда будем уверены, что препарат безопасный, иммуногенный (провоцирует у животных выработку вируснейтрализующих антител), не вызывает побочных реакций, приступим совместно с коллегами из других организаций министерства здравоохранения к доклиническим испытаниям на разных животных. Их иммунизируют по той же схеме, что планируется при вакцинировании людей. Потом животных заразят вирусом и будут наблюдать, как сработала вакцина. Помимо защитного эффекта, определяют возможные побочные — токсичность, аллергенность, влияние на органы и ткани и еще много разных параметров», — рассказал ученый.





На людях вакцину планируют тестировать после успешных испытаний на животных

При этом этот этап исследований будет состоять из трех фаз.





«Проверяется эффективность выработки иммунного ответа, токсичность вакцины, какие аллергические реакции может вызвать и другие параметры. Третья фаза клинических испытаний самая длительная. Она позволяет определить эффективность созданной вакцины. Для этого проводится иммунизация большой группы людей без отбора, но на определенной территории, чтобы можно было установить, какая доля привитых окажется защищена по сравнению с теми, кто не прошел вакцинацию», — рассказал Анатолий Красько.

«Разработку опытного образца должны закончить к осени и запустить в производство уже в 2022 году», — говорится в сообщении.

«В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», — передает Белта слова Александра Лукашенко.





По мнению Александра Лукашенко, болезнь изменится и “завтра” будет уже совсем другой штамм. Сейчас нет гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса, рассказал он.





«У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», — отметил Александр Лукашенко.



