



35-летний минчанин Павел Баньковский поджег себя на площади Независимости 22 января. Более месяца он провел без сознания, прогнозы были самые печальные, пишет moyby.com. Но Павел выжил.





Павел долгое время был в искусственной коме. Врачи давали 1% вероятности того, что он выживет





По информации nn.by, мужчину уже выписали из больницы. Живет он вместе с женой и детьми.





Жена не комментирует состояние Павла. Но знакомые семьи говорят, что у Павла было около 70% ожогов тела, поэтому сейчас у него «сложный период принятия себя».