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Гомельчанин в интернете пожелал смерти Адольфу Гитлеру. На него завели уголовное дело

МВД сообщает, что против гомельчанина возбуждены уголовные дела за «многочисленные оскорбления представителей власти».



34-летний грузчик из Гомеля был задержан бойцами ОМОН еще в апреле – его обвинили в том, что в интернете он якобы оскорбил помощника прокурора. Тогда же в пресс-релизе милиции сообщалось, что во время обыска у него в квартире нашли «предмет, похожий на пистолет», передает Белсат.

В новом пресс-релизе МВД об этом предмете не упоминается. Зато утверждается, что с декабря по апрель мужчина опубликовал в Telegram-канале «десятки негативных комментарием в адрес чиновников, судей, депутатов и правоохранителей».

«Более того, мужчина публично и неоднократно оскорблял президента Беларуси, в связи с выполнением им служебных полномочий. По этой же причине в марте был опорочен сотрудник минского ОМОНа, а в апреле – милиционер Департамента охраны МВД», – утверждают в ГУБОПиК.

Скриншот с видео МВД / YouTube

Интересно, что в видеоролике слова об «оскорблении президента Беларуси» МВД проиллюстрировал постом гомельчанина с пожеланием смерти Адольфу Гитлеру. Вероятно, в Губопике убеждены, что под Гитлером задержанный имел в виду Лукашенко.

Сейчас на грузчика возбуждены уголовные дела за оскорбление Лукашенко и представителей власти.
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