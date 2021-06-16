+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Эмигрант из Украины стал долларовым миллиардером

Состояние владельца OnlyFans достигло 1,8 млрд долларов - сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования.

Фото: Leonid Radvinsky / Facebook

Владелец сервиса OnlyFans Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes в среду, 16 июня, пишет korrespondent.net.

Его состояние составляет примерно $1,8 млрд - ему принадлежит около 75% компании Fenix ​​International, в структуру которой входит OnlyFans. Сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования.

OnlyFans получил особую популярность после начала пандемии. В 2020 году прибыль OnlyFans увеличился на 540% в годовом выражении и составила $400 млн, а количество подписчиков выросло более чем на 500%, до 82 млн человек. При этом количество активных авторов увеличилась до 1,6 млн человек.

Отметим, что платформу OnlyFans создал в 2016 году британский предприниматель Тимом Стокле, сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокле. Сейчас он занимает должность генерального директора компании.

При этом Радвинский купил 75% сервиса в 2018 году. Его учредители не раскрыли сумму сделки, но отметили, что бизнесмен имеет "значительный опыт" в этой сфере и разделяет "похоже видение" будущего платформы. Как пишет Forbes, о биографии Радвинского до покупки OnlyFans почти ничего не известно, однако в начале 2000-х он создал "небольшую империю сайтов с порноссылками".

В свою очередь на личном сайте Радвинского сказано, что он - "эмигрант из Украины в первом поколении". Его семья переехала в США из Одессы, когда Леониду было шесть лет.

Ранее СМИ узнали, что американские миллиардеры платят мизерные налоги. Журналисты сопоставили данные американской Налоговой с оценками Forbes о росте капитала Маска, Безоса и Баффета.

Также девять человек стали миллиардерами благодаря COVID-вакцинам. Совокупное состояние новых миллиардеров, среди которых главы BioNTech, Moderna и CanSino Biologics, превысило $19 миллиардов.
Источник: София Бровченко
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]