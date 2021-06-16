Интересные факты. Ученые разгадали тайну древнеримских «врат ада»

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Ученые разгадали загадку древней пещеры, вход в которую древние римляне называли воротами в подземный мир, пишет intex-press.by. Явление в деталях описывал древнегреческий историк Страбон. Но, как оказалось и по прошествии нескольких тысяч лет, это место все так же опасно для живущих на поверхности Земли.





О находке ученых сообщает издание Archaeological and Anthropological Sciences. Пещера была вновь открыта в 2011 году сотрудниками Университета Саленто на территории современной Турции.





Согласно свидетельствам древнего историка, любое животное моментально погибало, едва только приближалось ко входу в пещеру. Древние римляне использовали это место для жертвоприношения животных богу Плутону.





Оказалось, что все дело в вулканической активности и выделении большого объема углекислого газа.





В пещере его уровень достигал 90 %, а на арене перед пещерой он оседал ранним утром на высоте до 40 сантиметров. За приближавшимися животными следили люди, находившиеся на возвышенности. Поэтому выделяемый газ не мог причинить им вреда.





Вдыхая CO2 в высокой концентрации, животные моментально погибали. В то время этот процесс выглядел таинственно и имел сакральное значение.