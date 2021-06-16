Дмитрия приговорили к двум годам лишения свободы. Фото: личный архив





В феврале 2021 года 21-летнего Дмитрия Гопту в Жлобине приговорили к двум годам лишения свободы. Дмитрия обвинили в том, пишет kp.by, что 10 августа он около Жлобинского ДК «участвовал в несанкционированном митинге, бросал камни в сторону милиционеров и в автозаки». У парня диагностирована умственная отсталость, его мама, Ольга Гопта, говорит, что по развитию сыну не 21 год, а 12.





После приговора белорусы собирали подписи за освобождение Дмитрия, петицию подписали около трех тысяч человек. Ольга Гопта рассказывает, что приговор суда они обжаловали, но на апелляции вышестоящий суд приговор не изменил. Сейчас Дмитрий находится в исправительной колонии № 3 в поселке Витьба Витебской области, живет в отряде вместе с другими осужденными, работает на швейном производстве – обрезает нитки.





Его мама собирает документы с просьбой о помиловании сына.





- Я поняла, что у меня нет другого выхода. Прошение о помиловании мы подали еще до того, как появились новости о том, что в колониях якобы начали предлагать осужденным подписать такие документы. Помимо прошения о помиловании в списке документов должно быть ходатайство хотя бы от одной организации, мое личное поручительство со справкой из милиции о том, что я не судима. Если с поручительством от меня все просто, то с ходатайством возникли сложности – в нашем городе я столкнулась с глухой стеной, многие организации его не хотели подписывать. На мою просьбу откликнулись люди в интернете, многие готовы оставить свои подписи, сейчас мне помогают сделать форму, чтобы подписаться можно было онлайн. Все документы нужно отправить в колонию. Оттуда их направят в комиссию по помилованию при президенте. В какой срок там будут рассматривать эти документы – неизвестно.





С сыном Ольга общается в письмах, несколько раз в месяц ему разрешают звонить по телефону.





- Дима особо ничего не рассказывает – когда звонит по телефону, слышно, что рядом стоят. Поговорить можно буквально 10 минут. Но, по сравнению с СИЗО, в колонии ему полегче. Страшным для него был этап из СИЗО в колонию, потому что Дима все время, почти сутки, находился в наручниках. Но самая сложная для него проблема связана с заболеванием, - продолжает Ольга. – У него ночной энурез, просил лекарства выслать.





Дмитрию в колонию пишут не только родственники, но и незнакомые люди. Ольга считает, что часть писем сыну не доходит.





- Мои письма он получает, от других людей – не всегда. Недавно ему послали красивое письмо с рисунками, открытки отправляли. Но похоже, что они не доходят. Потому что в одном из писем Дима попросил, чтобы бабушка ему написала, хотя она и так регулярно отправляет письма. 26 мая у нас было свидание с сыном. В год разрешено три коротких и три длительных свидания. Если до этого времени его не отпустят, то, возможно, 9 августа будет длительное свидание.





Сейчас Ольга живет надеждами о том, что сын скоро вернется домой.





- Иногда накатывает отчаяние, кажется, что ситуация безвыходная. Перед апелляцией была какая-то надежда, что все-таки пересмотрят приговор. Начинаешь оживать, двигаться, что-то делать. Но после апелляции было очень тяжело, абсолютно ничего не хотелось. Сейчас, когда готовим документы на помилование, снова появилась надежда, что скоро он будет дома. Я об одном думаю: хоть бы это все было не напрасно, потому что еще одного нервного срыва, как после апелляции, я просто не выдержу, будет нелегко это пережить. Хочется верить, что все получится. Дима говорил на свидании, что все нормально, но в письмах пишет, что хочет домой и ему очень плохо без нас.







