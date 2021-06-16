Власти Беларуси впервые объявили «экстремистским» телеграм-канал СМИ





Власти Беларуси впервые признали "экстремистским" телеграм-канал СМИ. Им стал гомельский "Флагшток". Решение об этом 8 июня принял суд Центрального района города Минска.





В списке экстремистских материалов на сайте Мининформа этого канала до сих пор нет. Информация о признании появилась в тг-канале ГУБОПиКа.





"Зная наших силовиков, нужно подождать официального подтверждения. Ведь они же бойцы и информационного фронта: нельзя исключать, что это всё — дезинформация", — рассказывает Еврорадио главный редактор "Флагштока", попросивший не называть его имени "по причинам безопасности".





За что силовики так обозлились на тг-канал регионального сайта?





В редакции "Флагштока" не имеют ни единого предположения о мотивах властей.





"Ситуация с возможной причиной примерно такая же, как и с причиной блокировки в августе 2020 года, когда наш сайт попал в список 50 сайтов, к которым "Белтелеком" ограничил доступ. Мы так и не узнали почему".





Независимое региональное издание "Флагшток", название которого отсылает к скандалу с гомельским флагштоком за полмиллиона долларов, появилось в начале 2020 года. Редакция даже не пыталась получить регистрацию у Мининформа: "Понимали, что не дадут, поэтому не теряли времени", — говорит собеседник Еврорадио.