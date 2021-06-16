+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти Беларуси впервые объявили «экстремистским» телеграм-канал СМИ

Им стал тг-канал гомельского сайта "Флагшток".


Власти Беларуси впервые признали "экстремистским" телеграм-канал СМИ. Им стал гомельский "Флагшток". Решение об этом 8 июня принял суд Центрального района города Минска.

В списке экстремистских материалов на сайте Мининформа этого канала до сих пор нет. Информация о признании появилась в тг-канале ГУБОПиКа.

"Зная наших силовиков, нужно подождать официального подтверждения. Ведь они же бойцы и информационного фронта: нельзя исключать, что это всё — дезинформация", — рассказывает Еврорадио главный редактор "Флагштока", попросивший не называть его имени "по причинам безопасности".

За что силовики так обозлились на тг-канал регионального сайта?

В редакции "Флагштока" не имеют ни единого предположения о мотивах властей.

"Ситуация с возможной причиной примерно такая же, как и с причиной блокировки в августе 2020 года, когда наш сайт попал в список 50 сайтов, к которым "Белтелеком" ограничил доступ. Мы так и не узнали почему".

Независимое региональное издание "Флагшток", название которого отсылает к скандалу с гомельским флагштоком за полмиллиона долларов, появилось в начале 2020 года. Редакция даже не пыталась получить регистрацию у Мининформа: "Понимали, что не дадут, поэтому не теряли времени", — говорит собеседник Еврорадио.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Игорь Драко
Польша возвращает себе Беларусь
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]