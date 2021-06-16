Задержанный за день до защиты диплома тудент БНТУ получил 15 суток

14 июня в Минске у общежития задержали студента БНТУ и музыканта Сергея Веремеюка. По информации его однокурсников, Сергей приехал на защиту диплома (она должна была пройти 15 июня, вчера). Сегодня парень находится в ЦИП на Окрестина. По данным лишённого регистрации ПЦ «Весна», Сергея обвиняют по статье 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.