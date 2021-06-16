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И кто врет? ЛНР благодарит Лукашенко за "возможность провести необходимые следственные действия" с Протасевичем

Генпрокуратура самопровозглашенной ЛНР заявила, что получила «достаточные неопровержимые доказательства причастности» Романа Протасевича к «деятельности запрещенной в ЛНР националистической проукраинской группировки „Азов“, зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 гг., использованию запрещенных средств и методов войны».

В соответствующем обращении, размещенном на сайте ведомства, генпрокурор «от имени Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики и от себя лично» выражает «искреннюю благодарность» Лукашенко, силовым органам и КГБ Беларуси «за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия».

Напомним, что буквально на днях глава белорусского СК Дмитрий Гора, отвечая на вопрос о следователях из ЛНР, сказал, что «никаких запросов из-за рубежа про проведение следственных действий с Романом Протасевичем не поступало».
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