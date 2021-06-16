В соответствующем обращении, размещенном на сайте ведомства, генпрокурор «от имени Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики и от себя лично» выражает «искреннюю благодарность» Лукашенко, силовым органам и КГБ Беларуси «за предоставленную следователям Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики возможность провести необходимые следственные действия».





Напомним, что буквально на днях глава белорусского СК Дмитрий Гора, отвечая на вопрос о следователях из ЛНР, сказал, что «никаких запросов из-за рубежа про проведение следственных действий с Романом Протасевичем не поступало».