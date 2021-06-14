Oops! Чтобы отвезти пациента в больницу, пришлось вызывать МЧС

Пришлось вызывать спасателей.





Супругу Лилии Попок 55 лет. Уже пять лет мужчина почти не передвигается самостоятельно из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом и лишним весом.





– С тех пор как мужу сделали операцию, мы ни разу не обращались к врачам, но на прошлой неделе у мужа настолько невыносимо разболелся желудок, что пришлось вызывать «скорую», – рассказала Intex-press Лилия.





Врачи сказали, что пациента нужно везти в больницу. Но возникла проблема, чтобы спустить грузного мужчину с четвертого этажа без лифта.





– У врачей не было ни сил, ни оборудования, чтобы спустить мужа, все-таки 130 килограммов – это очень много. Это только говорят, что наши медучреждения приспособлены ко всем пациентам. На самом деле это не так, особенно касаемо транспортировки, – сказала женщина.





Горожанке ничего не оставалось, как позвонить в МЧС. Работа спасателей настолько поразила женщину, что она решила выразить им благодарность через нашу газету.





– Ребята приехали за пять минут. Их было пятеро. Они были очень аккуратны, вежливы и тактичны, без лишних слов завернули мужа в настил и вынесли его на улицу, – отметила горожанка. – Радует, что в наше время есть такие достойные люди. Без них я не знаю, как бы мы справились. Наверное, пришлось бы ходить по соседям и просить помощи у всех подряд. Я хочу выразить самые теплые слова благодарности спасателям за то, что помогли нашей семье.



