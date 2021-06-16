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МВД: сотрудник банка "сливал" данные своих бывших коллег-силовиков

В Минске за передачу персональных данных госслужащих задержан сотрудник банка, который ранее работал в правоохранительных органах

Об этом сообщает МВД.

"Оперативники ГУБОПиК вычислили 44-летнего жителя столицы, который передавал идентификационные сведения о госслужащих в экстремистский телеграм-канал", - утверждается в сообщении.

По информации МВД, мужчина работал ведущим специалистом по экономической безопасности одного из коммерческих банков, а ранее служил в правоохранительных органах.

"Перед увольнением минчанин забрал справочную информацию о представителях органов прокуратуры, подразделений ГКСЭ, ДФР, СК и гражданских организаций.

В материалах для служебного пользования содержались ФИО сотрудников, их адреса проживания, название должностей, специальных званий, номера служебных и личных мобильных телефонов. 

Все это публиковалось в открытом доступе на деструктивных интернет-ресурсах", -  утверждают в МВД.

Возбуждено уголовное дело за "разжигание социальной вражды или розни, совершенное группой лиц". 

Задержанный находится в ИВС.
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