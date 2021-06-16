



Исследования проводили подразделения радиационного контроля территориальных центров гигиены и эпидемиологии. Об этом сообщает Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.





178 проб из них — из частного сектора. Превышение радионуклидов было выявлено в двух случаях: в пробе свежих грибов из деревни Вербовичи в Наровлянском районе, а также в пробе белых сушеных грибов из деревни Белая в Мозырском районе.





В первом случае содержание цезия-137 составило 607 Бк/кг при нормативе 370 Бк/кг, во втором — 5237 Бк/кг при допустимом уровне в сушеных грибах 2500 Бк/кг.





Кроме того, были проведены исследования 68 проб воды на содержание цезия-137, а также 32 пробы пищевых продуктов и воды на содержание стронция-90 — превышений не установлено.





В 95 пробах, взятых из государственного сектора, превышения радионуклидов также обнаружено не было.