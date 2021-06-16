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Католиков попросили организовать молитву "за Беларусь" - там ответили

Белорусских католиков просят организовать в храмах молитву "За Беларусь!" "во всех костелах и с широким привлечением верующих".


Письмо об этом уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак прислал на имя главы Католической церкви в Беларуси Казимира Великосельца.

Утреннее богослужение должно пройти 3 июля - "в память об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и посвященное Дню Независимости Беларуси", пишет ТГ-канал rerumnovarum.

Отмечается, что данная акция пройдет в рамках "республиканского плана мероприятий по празднованию Года народного единства". План утвержден соответствующим постановлением Совмина.

Католическая церковь отреагировала на это предложение.

"Если будет такая возможность, то просим добавить в общую молитву верующих во время любой святой мессы 3 июля призыв о единстве и покое в нашей стране, а также призыв о том, чтобы принимаемые сегодня решения в XXI веке не вели к тому ужасу, который имел место в ХХ веке", - сообщил нотариус курии Минско-Могилевской архиепархии ксендз Роман Страшко.
Источник: euroradio.fm
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