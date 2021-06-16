В Минск летит огромный Boeing иракских авиалиний





Как передает Свабода в своем телеграме, в таком самолете может находиться до 550 человек.





Примечательно, что гражданам Ирака нужна белорусская виза - для них не действует «безвиз» через минский аэропорт.





Напомним также, что как раз на днях в Литве говорили, что с опасениями ждут этого рейса из Багдада в связи с в разы увеличившимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси.







