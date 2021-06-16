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В Минск летит огромный Boeing иракских авиалиний

В Минск летит Boeing 777 иракских авиалиний


Как передает Свабода в своем телеграме, в таком самолете может находиться до 550 человек. 

Примечательно, что гражданам Ирака нужна белорусская виза - для них не действует «безвиз» через минский аэропорт.

Напомним также, что как раз на днях в Литве говорили, что с опасениями ждут этого рейса из Багдада в связи с в разы увеличившимся потоком нелегальных мигрантов из Беларуси.
"Белорусский партизан"
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