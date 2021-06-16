В Минске задержана врач-стоматолог - дома остались трое несовершеннолетних детей
ТК "Белые халаты" сообщают, что вчера была задержана врач стоматолог-хирург Новик Элина Александровна.
По словам коллег, доктор была задержана на 72 часа после допроса в Центральном РУВД.
Предположительно врач проходит подозреваемой по делу об «оскорблении должностного лица» в соцсетях.
Других подробностей пока неизвестно.
Элина Новик является мамой трёх несовершеннолетних детей.
11:48 16/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение